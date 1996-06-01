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Фёдоров Игорь Васильевич
Фёдоров Игорь Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1941
Пол
Мужской
Отец
Фёдоров Василий Александрович
1901 г.р.
Мать
Фёдорова (Оржешко) Мария Петровна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1941
Отец:
Фёдоров Василий Александрович
Мать:
Фёдорова Мария Петровна
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