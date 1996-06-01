Фёдоров Василий Александрович
Место рождения
Дата рождения01.10.1901
Дата смерти01.06.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1934
Мать ребёнка: Фёдорова Мария Петровна
Рождение ребёнка
1941
Мать ребёнка: Фёдорова Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдорова Мария Петровна
Смерть
01.06.1996
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область