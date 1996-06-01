Фёдоров Василий Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдоров Василий Александрович

Фёдоров Василий Александрович

avatar

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

01.10.1901

Дата смерти

01.06.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
1934

Сын: Фёдоров Олег Васильевич

Мать ребёнка: Фёдорова Мария Петровна

Рождение ребёнка
1941

Сын: Фёдоров Игорь Васильевич

Мать ребёнка: Фёдорова Мария Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Мария Петровна

Смерть
01.06.1996
Воронеж, город Воронеж, Воронежская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close