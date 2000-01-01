Римская-Корсакова (Квашнина-Самарина) Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.10.1846
Дата смерти1921
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1870
Дочь: Гриппенберг Анастасия Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Александрович
Рождение ребёнка
Между 1872 и 1874
Дочь: Оржешко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Александрович
Рождение ребёнка
1874
Дочь: Герасимова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Александрович
Вяземский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Лебедевская Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1921