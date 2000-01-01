Римская-Корсакова (Квашнина-Самарина) Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Квашнина-Самарина) Анастасия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.10.1846

Дата смерти

1921

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.10.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.08.1870

Дочь: Гриппенберг Анастасия Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Александрович

Рождение ребёнка
Между 1872 и 1874

Дочь: Оржешко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Александрович

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Герасимова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Александрович

Вяземский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лебедевская Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Василий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Василий Александрович

Смерть
1921
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