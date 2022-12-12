Герасимова (Римская-Корсакова) Анна Васильевна
Место рожденияВяземский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Дата рождения1874
Дата смерти1934
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Вяземский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1904
Сын: Герасимов Сергей Михайлович
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Герасимов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Герасимова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1911
Сын: Герасимов Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Герасимов Михаил Васильевич
Смерть
1934