Герасимова (Римская-Корсакова) Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Герасимова (Римская-Корсакова) Анна Васильевна

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Место рождения

Вяземский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1874

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Римский-Корсаков Василий Александрович

Мать: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Вяземский уезд, Смоленская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1903

Муж: Герасимов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1904

Сын: Герасимов Сергей Михайлович

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Васильевич

Новодугино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Герасимов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Васильевич

Новодугино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Герасимова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Васильевич

Новодугино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Герасимов Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Герасимов Михаил Васильевич

Новодугино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1934
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