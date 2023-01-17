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Герасимов Михаил Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Дата смерти

1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1903

Жена: Герасимова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Герасимов Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Герасимова Анна Васильевна

Новодугино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1905

Сын: Герасимов Василий Михайлович

Мать ребёнка: Герасимова Анна Васильевна

Новодугино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Дочь: Герасимова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Герасимова Анна Васильевна

Новодугино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1911

Сын: Герасимов Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Герасимова Анна Васильевна

Новодугино, Новодугинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1917
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
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