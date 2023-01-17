Герасимов Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
Дата смерти1917
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1903
Рождение ребёнка
1904
Сын: Герасимов Сергей Михайлович
Мать ребёнка: Герасимова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1905
Сын: Герасимов Василий Михайлович
Мать ребёнка: Герасимова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1908
Дочь: Герасимова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Герасимова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Герасимов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Герасимова Анна Васильевна
Смерть
1917
Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область