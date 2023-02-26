город Сычевка, город Сычевка, Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Сычевка

Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
город
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Города
11СЫЧЕВКА. Уездный.При ррч. Вазузе и Лосьмине (Лоцмине).67823155921282340Церквей православных 3. Приходское училище. Ярмарок 2. Еженедельный базар. Заводов 7: салотопенный 1, кожевенный 1, маслобойных 2, пивоваренный 1 и кирпичных 2.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сычёвский район
10354Сычевкагород55°50'00"34°17'00"N-36-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сычевский муниципальный район, Сычевское городское поселение
66646101001г Сычевкагород
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