Римский-Корсаков Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения17.03.1860
Дата смерти1920
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1860
Бракосочетание
С 06.07.1884 по ?.12.1895
Жена: Голицына Софья Карловна
Рождение ребёнка
28.05.1885
Сын: Римский-Корсаков Борис Алексеевич
Мать ребёнка: Голицына Софья Карловна
Рождение ребёнка
1886
Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Голицына Софья Карловна
Рождение ребёнка
?.12.1888
Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Голицына Софья Карловна
Рождение ребёнка
28.03.1891
Сын: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: Голицына Софья Карловна
Журавлевка, Ульяновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1895
Дочь: Вершинина Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Голицына Софья Карловна
Бракосочетание
Около 1896
Смерть
1920