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Римский-Корсаков Алексей Александрович

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Место рождения

Журавлево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

17.03.1860

Дата смерти

1920

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1860

Отец: Римский-Корсаков Александр Ефимович

Мать: Римская-Корсакова Анастасия Васильевна

Журавлево, Сычевский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
С 06.07.1884 по ?.12.1895

Жена: Голицына Софья Карловна

Рождение ребёнка
28.05.1885

Сын: Римский-Корсаков Борис Алексеевич

Мать ребёнка: Голицына Софья Карловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
1886

Дочь: Римская-Корсакова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Голицына Софья Карловна

Рождение ребёнка
?.12.1888

Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Голицына Софья Карловна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1891

Сын: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: Голицына Софья Карловна

Журавлевка, Ульяновская волость, Зубцовский уезд
Рождение ребёнка
18.04.1895

Дочь: Вершинина Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Голицына Софья Карловна

Бракосочетание
Около 1896

Жена: Римская-Корсакова Ольга Романовна

Смерть
1920
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