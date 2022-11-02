Римский-Корсаков Дмитрий Алексеевич ?.12.1888 — найти родственников по фамилии на Familio
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Римский-Корсаков Дмитрий Алексеевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился ?.12.1888, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 16.05.1956, Саранпауль, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Мать
Голицына (Фон Мекк) Софья Карловна10.09.1867 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Алексей Александрович17.03.1860 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Панчулидзева) Вера Евгеньевна30.07.1891 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1888

Отец: Римский-Корсаков Алексей Александрович

Мать: Голицына (Фон Мекк) Софья Карловна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
1913

Жена: Римская-Корсакова (Панчулидзева) Вера Евгеньевна

Смерть
16.05.1956
Саранпауль, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

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