Римский-Корсаков Дмитрий Алексеевич
мужской, родился ?.12.1888, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 16.05.1956, Саранпауль, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
МатьГолицына (Фон Мекк) Софья Карловна10.09.1867 г.р.
ОтецРимский-Корсаков Алексей Александрович17.03.1860 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Панчулидзева) Вера Евгеньевна30.07.1891 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.12.1888
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1913
Смерть
16.05.1956
Саранпауль, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра