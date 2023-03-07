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Римский-Корсаков Георгий Алексеевич

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Место рождения

Журавлевка, Ульяновская волость, Зубцовский уезд

Дата рождения

28.03.1891

Дата смерти

06.10.1971

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1867 г.р.

Жена

После 1890 г.р.
1908 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1891

Отец: Римский-Корсаков Алексей Александрович

Мать: Голицына Софья Карловна

Журавлевка, Ульяновская волость, Зубцовский уезд
Бракосочетание
С 1917 по 1922

Жена: Римская-Корсакова Надежда Николаевна

Бракосочетание
1932

Жена: Римская-Корсакова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
14.01.1934

Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Георгиевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.1937

Сын: Римский-Корсаков Андрей Георгиевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.07.1946

Сын: Римский-Корсаков Александр Георгиевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1950

Дочь: Кушнир Наталья Георгиевна

Мать ребёнка: Бычкова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
14.10.1953

Дочь: Гур Ирина Георгиевна

Мать ребёнка: Бычкова Мария Михайловна

Казахская ССР
Смерть
06.10.1971
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