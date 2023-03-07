Римский-Корсаков Георгий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения28.03.1891
Дата смерти06.10.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1891
Бракосочетание
С 1917 по 1922
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
14.01.1934
Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Георгиевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
05.11.1937
Сын: Римский-Корсаков Андрей Георгиевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1946
Сын: Римский-Корсаков Александр Георгиевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Надежда Ивановна
Рождение ребёнка
25.05.1950
Дочь: Кушнир Наталья Георгиевна
Мать ребёнка: Бычкова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
14.10.1953
Дочь: Гур Ирина Георгиевна
Мать ребёнка: Бычкова Мария Михайловна
Казахская ССР
Смерть
06.10.1971