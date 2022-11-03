Римский-Корсаков Александр Георгиевич 08.07.1946 — найти родственников по фамилии на Familio
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Римский-Корсаков Александр Георгиевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 08.07.1946

Мать
Римская-Корсакова (Воскресенская) Надежда Ивановна1908 г.р.
Отец
Римский-Корсаков Георгий Алексеевич28.03.1891 г.р.
Супруги
Римская-Корсакова (Павлова) Наталья Ивановна19.01.1947 г.р.
Дети
Алекперова (Римская-Корсакова) Ольга Александровна23.12.1970 г.р.
Корсакова (Римская-Корсакова) Анастасия Николаевна14.05.1977 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1946

Отец: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич

Мать: Римская-Корсакова (Воскресенская) Надежда Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова (Павлова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
23.12.1970

Дочь: Алекперова (Римская-Корсакова) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Павлова) Наталья Ивановна

Рождение ребёнка
14.05.1977

Дочь: Корсакова (Римская-Корсакова) Анастасия Николаевна

Мать ребёнка: Римская-Корсакова (Павлова) Наталья Ивановна

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