Римская-Корсакова (Воскресенская) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти1988
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1932
Рождение ребёнка
14.01.1934
Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Георгиевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
05.11.1937
Сын: Римский-Корсаков Андрей Георгиевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
08.07.1946
Сын: Римский-Корсаков Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич
Смерть
1988