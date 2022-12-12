Римская-Корсакова (Воскресенская) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Воскресенская) Надежда Ивановна

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Место рождения

Клин, Клин, Московская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Клин, Клин, Московская область
Бракосочетание
1932

Муж: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.01.1934

Сын: Римский-Корсаков Дмитрий Георгиевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
05.11.1937

Сын: Римский-Корсаков Андрей Георгиевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.07.1946

Сын: Римский-Корсаков Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич

Смерть
1988
Москва, город федерального значения Москва
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