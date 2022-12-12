Римский-Корсаков Андрей Георгиевич
Место рождения
Дата рождения05.11.1937
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1937
Рождение ребёнка
21.04.1965
Сын: Римский-Корсаков Кирилл Андреевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Алла Александровна
Рождение ребёнка
07.10.1975
Сын: Римский-Корсаков Иван Андреевич
Мать ребёнка: Римская-Корсакова Галина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно