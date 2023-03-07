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Римский-Корсаков Дмитрий Георгиевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

14.01.1934

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1934

Отец: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич

Мать: Римская-Корсакова Надежда Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.05.1964

Сын: Римский-Корсаков Юрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Вера Алексеевна

Рождение ребёнка
27.03.1974

Сын: Римский-Корсаков Леонид Дмитриевич

Мать ребёнка: Римская-Корсакова Людмила Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Людмила Дмитриевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Римская-Корсакова Вера Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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