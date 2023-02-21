Римская-Корсакова (Павлова) Наталья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Место
Комментарий
Рождение
19.01.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1970
Дочь: Алекперова Ольга Александровна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Георгиевич
Рождение ребёнка
14.05.1977
Дочь: Корсакова Анастасия Николаевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно