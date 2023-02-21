Римская-Корсакова (Павлова) Наталья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Римская-Корсакова (Павлова) Наталья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1947

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1970

Дочь: Алекперова Ольга Александровна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Георгиевич

Рождение ребёнка
14.05.1977

Дочь: Корсакова Анастасия Николаевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Александр Георгиевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Римский-Корсаков Александр Георгиевич

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