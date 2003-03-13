Бычкова Мария Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1923
Дата смерти13.03.2003
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1950
Дочь: Кушнир Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич
Рождение ребёнка
14.10.1953
Дочь: Гур Ирина Георгиевна
Отец ребёнка: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич
Казахская ССР
Смерть
13.03.2003