Бычкова Мария Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Мария Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1923

Дата смерти

13.03.2003

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1950

Дочь: Кушнир Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич

Рождение ребёнка
14.10.1953

Дочь: Гур Ирина Георгиевна

Отец ребёнка: Римский-Корсаков Георгий Алексеевич

Казахская ССР
Смерть
13.03.2003
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