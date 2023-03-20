Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)
мужской, родился Вычислено 12.03.1840, Паволочь, Житомирська область
умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
МатьВислоух Анастасия ДамиановнаВычислено 1804 г.р.
ОтецВислоух Аполлинарий ТеодоровичВычислено 1798 г.р.
Дети
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Сын: Вислоух Матвей Венедиктович
Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна
Сын: Вислоух Тимофей Венедиктович
Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна
Дочь: (Вислоух) София Венедиктовна
Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна
Сын: Вислоух Зиновий Венедиктович
Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна
Сын: Вислоух Самуил Венедиктович
Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна
Сын: Вислоух Илья Венедиктович
Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна
Сын: Вислоух Данила Венедиктович
Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна