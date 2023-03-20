Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович) Вычислено 12.03.1840 — найти родственников по фамилии на Familio

Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился Вычислено 12.03.1840, Паволочь, Житомирська область

умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Мать
Вислоух Анастасия ДамиановнаВычислено 1804 г.р.
Отец
Вислоух Аполлинарий ТеодоровичВычислено 1798 г.р.
Дети
Вислоух Тимофей Венедиктович07.08.1861 г.р.
Вислоух Зиновий Венедиктович30.10.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 12.03.1840

Отец: Вислоух Аполлинарий Теодорович

Мать: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислоух Матвей Венедиктович

Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна

Паволочь, Житомирська область

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
07.08.1861

Сын: Вислоух Тимофей Венедиктович

Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Вислоух) София Венедиктовна

Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
30.10.1863

Сын: Вислоух Зиновий Венедиктович

Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна

Рождение ребёнка
1869

Сын: Вислоух Самуил Венедиктович

Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1874

Сын: Вислоух Илья Венедиктович

Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1881

Сын: Вислоух Данила Венедиктович

Мать ребёнка: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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