Вислоух Аполлинарий Теодорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1798
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798
Отец: Вислоух Теодор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вислоух Максим (Иванович)
Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пижевская Ульяна (Ивановна)
Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Сосницкая Параскева (Пракседа) (Ивановна)
Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Вислоух Григорий (Иванович)
Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Акелина (Ивановна)
Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна
Рождение ребёнка
Вычислено 12.03.1840
Сын: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)
Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Завадская Любовь (Ивановна)
Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно