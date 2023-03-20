Вислоух Аполлинарий Теодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вислоух Аполлинарий Теодорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1798

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1798

Отец: Вислоух Теодор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1824

Сын: Вислоух Максим (Иванович)

Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: Пижевская Ульяна (Ивановна)

Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Сосницкая Параскева (Пракседа) (Ивановна)

Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Вислоух Григорий (Иванович)

Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1837

Дочь: Акелина (Ивановна)

Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Вычислено 12.03.1840

Сын: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Вычислено 1844

Дочь: Завадская Любовь (Ивановна)

Мать ребёнка: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислоух Анастасия Дамиановна

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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