село Паволочь, Житомирська область (на 2018) — Familio

Паволочь

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Киевская губерния, Сквирский уезд, Паволочская волость
1027. Паволочь, местечко бывшее владельческое, при речке Раставице, дворов 424, жителей 2604, волостное правление (уездный город в 20 верстах), 2 церкви православных, кос Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Киевская губерния, Сквирский уезд, Паволочская волость
местечко Паволочь12929002910988319890017219322

Список населённых мест Киевской губернии 1900 года

Наименование населённых пунктов
Сквирский уезд, Паволочская волость
Наволоч м.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7791Паволочселоцентр сільської радир-н Попільнянськийсільрада Паволоцька

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