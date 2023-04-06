Вислоух Анастасия Дамиановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1804
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1804
Отец: Дамиан (Демьян)
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1824
Сын: Вислоух Максим (Иванович)
Отец ребёнка: Вислоух Аполлинарий Теодорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Пижевская Ульяна (Ивановна)
Отец ребёнка: Вислоух Аполлинарий Теодорович
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Сосницкая Параскева (Пракседа) (Ивановна)
Отец ребёнка: Вислоух Аполлинарий Теодорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Сын: Вислоух Григорий (Иванович)
Отец ребёнка: Вислоух Аполлинарий Теодорович
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Акелина (Ивановна)
Отец ребёнка: Вислоух Аполлинарий Теодорович
Рождение ребёнка
Вычислено 12.03.1840
Сын: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)
Отец ребёнка: Вислоух Аполлинарий Теодорович
Рождение ребёнка
Вычислено 1844
Дочь: Завадская Любовь (Ивановна)
Отец ребёнка: Вислоух Аполлинарий Теодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно