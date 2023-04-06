Завадская (Вислоух) Любовь (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Завадская (Вислоух) Любовь (Ивановна)

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Вычислено 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844

Отец: Вислоух Аполлинарий Теодорович

Мать: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Завадский Яков Иванович

Отец ребёнка: Завадский Иван Петрович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
01.04.1859

Сын: Завадский Иаков Иванович

Отец ребёнка: Завадский Иван Петрович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
26.09.1861

Сын: Завадский Иван Иванович

Отец ребёнка: Завадский Иван Петрович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
28.11.1865

Сын: Завадский Стефан Иванович

Отец ребёнка: Завадский Иван Петрович

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Завадский Иван Петрович

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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