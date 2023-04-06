Завадская (Вислоух) Любовь (Ивановна)
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1844
Рождение ребёнка
1858
Отец ребёнка: Завадский Иван Петрович
Рождение ребёнка
01.04.1859
Отец ребёнка: Завадский Иван Петрович
Рождение ребёнка
26.09.1861
Отец ребёнка: Завадский Иван Петрович
Рождение ребёнка
28.11.1865
Сын: Завадский Стефан Иванович
Отец ребёнка: Завадский Иван Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно