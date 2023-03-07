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Вислоух Максим (Иванович)

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Вислоух Аполлинарий Теодорович

Мать: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1870

Сын: Вислоух Филарет Максимович

Мать ребёнка: Вислоух Анна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Вислоух Иван Максимович

Мать ребёнка: Вислоух Анна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Вислоух Тимофей Максимович

Мать ребёнка: Вислоух Анна

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислоух Анна

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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