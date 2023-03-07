Вислоух Максим (Иванович)
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Рождение ребёнка
1870
Сын: Вислоух Филарет Максимович
Мать ребёнка: Вислоух Анна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Вислоух Анна
Рождение ребёнка
1886
Сын: Вислоух Тимофей Максимович
Мать ребёнка: Вислоух Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вислоух Анна
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно