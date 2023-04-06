Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Мелания Александровна
Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович
Рождение ребёнка
14.11.1856
Сын: Сосницкий Иван Александрович
Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович
Рождение ребёнка
22.11.1864
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сосницкий Косьма Александрович
Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
однодворка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно