Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Вислоух Аполлинарий Теодорович

Мать: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Мелания Александровна

Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
14.11.1856

Сын: Сосницкий Иван Александрович

Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
22.11.1864

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1875

Сын: Сосницкий Косьма Александрович

Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосницкий Александр Антонович

Работа или профессия
Неизвестно
однодворка
Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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