Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна) 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)

Автор
ЛШ
Шилина Л.

женский, родилась 1830, Паволочь, Житомирська область

умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Мать
Вислоух Анастасия ДамиановнаВычислено 1804 г.р.
Отец
Вислоух Аполлинарий ТеодоровичВычислено 1798 г.р.
Супруги
Сосницкий Александр Антонович1830 г.р.
Дети
(Сосницкая) Мелания Александровна1852 г.р.
Сосницкий Иван Александрович14.11.1856 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Вислоух Аполлинарий Теодорович

Мать: Вислоух Анастасия Дамиановна

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосницкий Александр Антонович

Работа или профессия
Неизвестно

однодворка

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Сосницкая) Мелания Александровна

Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
14.11.1856

Сын: Сосницкий Иван Александрович

Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Сосницкая) Мария Александровна

Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
22.11.1864

Дочь: (Сосницкая) Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сосницкий Косьма Александрович

Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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