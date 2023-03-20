Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)
женский, родилась 1830, Паволочь, Житомирська область
умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
МатьВислоух Анастасия ДамиановнаВычислено 1804 г.р.
ОтецВислоух Аполлинарий ТеодоровичВычислено 1798 г.р.
Супруги
Сосницкий Александр Антонович1830 г.р.
Дети
(Сосницкая) Мелания Александровна1852 г.р.
Сосницкий Иван Александрович14.11.1856 г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Сосницкая) Мелания Александровна
Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович
Рождение ребёнка
14.11.1856
Сын: Сосницкий Иван Александрович
Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Сосницкая) Мария Александровна
Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович
Рождение ребёнка
22.11.1864
Дочь: (Сосницкая) Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сосницкий Косьма Александрович
Отец ребёнка: Сосницкий Александр Антонович
Смерть
Неизвестно