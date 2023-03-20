Сосницкий Александр Антонович
мужской, родился 1830, Паволочь, Житомирська область
умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
МатьСосницкая Елена ГригорьевнаНеизвестно г.р.
ОтецСосницкий АнтонийНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
(Сосницкая) Мелания Александровна1852 г.р.
Сосницкий Иван Александрович14.11.1856 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Сосницкий Антоний
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1852
Дочь: (Сосницкая) Мелания Александровна
Мать ребёнка: Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)
Рождение ребёнка
14.11.1856
Рождение ребёнка
1862
Дочь: (Сосницкая) Мария Александровна
Мать ребёнка: Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)
Рождение ребёнка
22.11.1864
Дочь: (Сосницкая) Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)
Рождение ребёнка
1875
Сын: Сосницкий Косьма Александрович
Мать ребёнка: Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)
Смерть
Неизвестно