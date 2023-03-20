Сосницкий Александр Антонович 1830 — найти родственников по фамилии на Familio

Сосницкий Александр Антонович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 1830, Паволочь, Житомирська область

умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Мать
Сосницкая Елена ГригорьевнаНеизвестно г.р.
Отец
Сосницкий АнтонийНеизвестно г.р.
Супруги
Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)1830 г.р.
Дети
(Сосницкая) Мелания Александровна1852 г.р.
Сосницкий Иван Александрович14.11.1856 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Сосницкий Антоний

Мать: Сосницкая Елена Григорьевна

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)

Работа или профессия
Неизвестно

однодворец

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1852

Дочь: (Сосницкая) Мелания Александровна

Мать ребёнка: Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
14.11.1856

Сын: Сосницкий Иван Александрович

Мать ребёнка: Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1862

Дочь: (Сосницкая) Мария Александровна

Мать ребёнка: Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
22.11.1864

Дочь: (Сосницкая) Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1875

Сын: Сосницкий Косьма Александрович

Мать ребёнка: Сосницкая (Вислоух) Параскева (Пракседа) (Ивановна)

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.