Сосницкий Иван Александрович
Место рождения
Дата рождения14.11.1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1856
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Клавдия Ивановна
Мать ребёнка: Сосницкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1891
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Сосницкая Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Сосницкая Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сосницкая Анна Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
дворянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно