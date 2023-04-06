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Сосницкий Иван Александрович

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

14.11.1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1856

Отец: Сосницкий Александр Антонович

Мать: Сосницкая Параскева (Пракседа) (Ивановна)

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Клавдия Ивановна

Мать ребёнка: Сосницкая Анна Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1891

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Сосницкая Анна Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Сосницкая Анна Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосницкая Анна Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
дворянин
Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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