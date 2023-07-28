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Сосницкий Косьма Александрович

Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Сосницкий Александр Антонович

Мать: Сосницкая Параскева (Пракседа) (Ивановна)

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1897

Дочь: Анна Косьминична

Мать ребёнка: Сосницкая Ефросинья Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1906

Сын: Сосницкий Иван Косьмич

Мать ребёнка: Сосницкая Ефросинья Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сосницкая Ефросинья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
дворянин
Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область