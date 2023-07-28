Сосницкий Косьма Александрович
Место рождения
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Анна Косьминична
Мать ребёнка: Сосницкая Ефросинья Ивановна
Рождение ребёнка
1906
Мать ребёнка: Сосницкая Ефросинья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
дворянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно