Сосницкая Елена Григорьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сосницкая Елена Григорьевна

Автор
ЛШ
Шилина Л.

женский, родилась Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Супруги
Сосницкий АнтонийНеизвестно г.р.
Дети
Сосницкий Александр Антонович1830 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сосницкий Антоний

Работа или профессия
Неизвестно

дворянка

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1830

Сын: Сосницкий Александр Антонович

Отец ребёнка: Сосницкий Антоний

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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