Сосницкая Елена Григорьевна
женский, родилась Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
Супруги
Сосницкий АнтонийНеизвестно г.р.
Дети
Сосницкий Александр Антонович1830 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сосницкий Антоний
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1830
Сын: Сосницкий Александр Антонович
Отец ребёнка: Сосницкий Антоний
Смерть
Неизвестно