Вислоух Илья Венедиктович
мужской, родился 1874, Паволочь, Житомирська область
умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
ОтецВислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)Вычислено 12.03.1840 г.р.
МатьВислоух (Краснодемская) Агафья ИосифовнаВычислено 1841 г.р.
Супруги
Вислоух Евдокия Николаевна1977 г.р.
Дети
Вислоух Александр Ильич1899 г.р.
Вислоух Михаил Ильич1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1899
Мать ребёнка: Вислоух Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вислоух Михаил Ильич
Мать ребёнка: Вислоух Евдокия Николаевна
Смерть
Неизвестно