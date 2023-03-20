Вислоух Илья Венедиктович 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Вислоух Илья Венедиктович

Автор
ЛШ
Шилина Л.

мужской, родился 1874, Паволочь, Житомирська область

умер Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Отец
Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)Вычислено 12.03.1840 г.р.
Мать
Вислоух (Краснодемская) Агафья ИосифовнаВычислено 1841 г.р.
Супруги
Вислоух Евдокия Николаевна1977 г.р.
Дети
Вислоух Александр Ильич1899 г.р.
Вислоух Михаил Ильич1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Мать: Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислоух Евдокия Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно

однодворец

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1899

Сын: Вислоух Александр Ильич

Мать ребёнка: Вислоух Евдокия Николаевна

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1907

Сын: Вислоух Михаил Ильич

Мать ребёнка: Вислоух Евдокия Николаевна

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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