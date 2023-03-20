Вислоух Евдокия Николаевна
женский, родилась 1977, Паволочь, Житомирська область
умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
Супруги
Вислоух Илья Венедиктович1874 г.р.
Дети
Вислоух Александр Ильич1899 г.р.
Вислоух Михаил Ильич1907 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Вислоух Илья Венедиктович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вислоух Михаил Ильич
Отец ребёнка: Вислоух Илья Венедиктович
Рождение
1977
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно