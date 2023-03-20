Вислоух Евдокия Николаевна 1977 — найти родственников по фамилии на Familio

Вислоух Евдокия Николаевна

Автор
ЛШ
Шилина Л.

женский, родилась 1977, Паволочь, Житомирська область

умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Супруги
Вислоух Илья Венедиктович1874 г.р.
Дети
Вислоух Александр Ильич1899 г.р.
Вислоух Михаил Ильич1907 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899

Сын: Вислоух Александр Ильич

Отец ребёнка: Вислоух Илья Венедиктович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1907

Сын: Вислоух Михаил Ильич

Отец ребёнка: Вислоух Илья Венедиктович

Паволочь, Житомирська область

Рождение
1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вислоух Илья Венедиктович

Работа или профессия
Неизвестно

однодворка

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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