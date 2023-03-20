Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна Вычислено 1841 — найти родственников по фамилии на Familio

Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна

Автор
ЛШ
Шилина Л.

женский, родилась Вычислено 1841, Паволочь, Житомирська область

умерла Неизвестно

Дети
Вислоух Тимофей Венедиктович07.08.1861 г.р.
Вислоух Зиновий Венедиктович30.10.1863 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислоух Матвей Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
07.08.1861

Сын: Вислоух Тимофей Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Вислоух) София Венедиктовна

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
30.10.1863

Сын: Вислоух Зиновий Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Рождение ребёнка
1869

Сын: Вислоух Самуил Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1874

Сын: Вислоух Илья Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1881

Сын: Вислоух Данила Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно

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