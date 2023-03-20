Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна
женский, родилась Вычислено 1841, Паволочь, Житомирська область
умерла Неизвестно
Дети
Вислоух Тимофей Венедиктович07.08.1861 г.р.
Вислоух Зиновий Венедиктович30.10.1863 г.р.Показать еще 5
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вислоух Матвей Венедиктович
Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.08.1861
Сын: Вислоух Тимофей Венедиктович
Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Вислоух) София Венедиктовна
Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)
Рождение ребёнка
30.10.1863
Сын: Вислоух Зиновий Венедиктович
Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)
Рождение ребёнка
1869
Сын: Вислоух Самуил Венедиктович
Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)
Рождение ребёнка
1874
Сын: Вислоух Илья Венедиктович
Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)
Рождение ребёнка
1881
Сын: Вислоух Данила Венедиктович
Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)
Смерть
Неизвестно