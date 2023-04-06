Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вислоух (Краснодемская) Агафья Иосифовна

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Вычислено 1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
07.08.1861

Сын: Вислоух Тимофей Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
30.10.1863

Сын: Вислоух Зиновий Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Рождение ребёнка
1863

Дочь: София Венедиктовна

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Вислоух Самуил Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Вислоух Илья Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Вислоух Данила Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вислоух Матвей Венедиктович

Отец ребёнка: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Паволочь, Житомирська область
Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
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