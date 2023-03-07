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Вислоух Матвей Венедиктович

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Мать: Вислоух Агафья Иосифовна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Вислоух Павел Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1889

Сын: Вислоух Петр Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Вислоух Степан Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Вислоух Даниил Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Вислоух Михаил Матвеевич

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мария Матвеевна

Мать ребёнка: не указана

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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