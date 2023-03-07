Вислоух Матвей Венедиктович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1889
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1891
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мария Матвеевна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно