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Вислоух Данила Венедиктович

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Мать: Вислоух Агафья Иосифовна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Анна Даниловна

Мать ребёнка: Вислоух Параскева

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Ирина Даниловна

Мать ребёнка: Вислоух Параскева

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария Даниловна

Мать ребёнка: Вислоух Параскева

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислоух Параскева

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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