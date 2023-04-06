Вислоух Данила Венедиктович
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Анна Даниловна
Мать ребёнка: Вислоух Параскева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Ирина Даниловна
Мать ребёнка: Вислоух Параскева
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария Даниловна
Мать ребёнка: Вислоух Параскева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вислоух Параскева
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно