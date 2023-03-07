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Вислоух Самуил Венедиктович

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Место рождения

Паволочь, Житомирська область

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: Вислоух Венедикт (Дионисий) (Иванович)

Мать: Вислоух Агафья Иосифовна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Иулиания Самуиловна

Мать ребёнка: Вислоух Марфа Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Вислоух Александр Самуилович

Мать ребёнка: Вислоух Марфа Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1902

Сын: Вислоух Иоанн Самуилович

Мать ребёнка: Вислоух Марфа Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Анна Самуиловна

Мать ребёнка: Вислоух Марфа Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Вислоух Андрей Самуилович

Мать ребёнка: Вислоух Марфа Ивановна

Паволочь, Житомирська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вислоух Марфа Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область
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