Вислоух Самуил Венедиктович
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Иулиания Самуиловна
Мать ребёнка: Вислоух Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Вислоух Александр Самуилович
Мать ребёнка: Вислоух Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Мать ребёнка: Вислоух Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Анна Самуиловна
Мать ребёнка: Вислоух Марфа Ивановна
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вислоух Андрей Самуилович
Мать ребёнка: Вислоух Марфа Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вислоух Марфа Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
однодворец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно