Вислоух Марфа Ивановна
женский, родилась 1874, Паволочь, Житомирська область
умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область
Супруги
Вислоух Самуил Венедиктович1869 г.р.
Дети
(Вислоух) Иулиания Самуиловна1895 г.р.
Вислоух Александр Самуилович1902 г.р.Показать еще 3
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Вислоух) Иулиания Самуиловна
Отец ребёнка: Вислоух Самуил Венедиктович
Рождение ребёнка
1902
Сын: Вислоух Александр Самуилович
Отец ребёнка: Вислоух Самуил Венедиктович
Рождение ребёнка
1902
Отец ребёнка: Вислоух Самуил Венедиктович
Рождение ребёнка
1904
Дочь: (Вислоух) Анна Самуиловна
Отец ребёнка: Вислоух Самуил Венедиктович
Рождение ребёнка
1907
Сын: Вислоух Андрей Самуилович
Отец ребёнка: Вислоух Самуил Венедиктович
Смерть
Неизвестно