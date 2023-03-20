Вислоух Марфа Ивановна 1874 — найти родственников по фамилии на Familio

Вислоух Марфа Ивановна

Автор
ЛШ
Шилина Л.

женский, родилась 1874, Паволочь, Житомирська область

умерла Неизвестно, Паволочь, Житомирська область

Супруги
Вислоух Самуил Венедиктович1869 г.р.
Дети
(Вислоух) Иулиания Самуиловна1895 г.р.
Вислоух Александр Самуилович1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Паволочь, Житомирська область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вислоух Самуил Венедиктович

Работа или профессия
Неизвестно

однодворка

Место жительства
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Вислоух) Иулиания Самуиловна

Отец ребёнка: Вислоух Самуил Венедиктович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1902

Сын: Вислоух Александр Самуилович

Отец ребёнка: Вислоух Самуил Венедиктович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1902

Сын: Вислоух Иоанн Самуилович

Отец ребёнка: Вислоух Самуил Венедиктович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1904

Дочь: (Вислоух) Анна Самуиловна

Отец ребёнка: Вислоух Самуил Венедиктович

Паволочь, Житомирська область

Рождение ребёнка
1907

Сын: Вислоух Андрей Самуилович

Отец ребёнка: Вислоух Самуил Венедиктович

Паволочь, Житомирська область

Смерть
Неизвестно
Паволочь, Житомирська область

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