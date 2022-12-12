Антипов Тимофей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 26.04.1848 ст.
Дата смерти02.11.1918
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.04.1848 ст.
В 1848 году деревня называлась Аннинки
Бракосочетание
1865 ст.
Жена: Антипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Антипов Матвей Тимофеевич
Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Сын: Антипов Николай Тимофеевич
Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
19.05.1877 ст.
Сын: Антипов Сергей Тимофеевич
Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
25.02.1880
Дочь: Таисина Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна
Новая Деревня в 1880 году называлась Аннинки
Рождение ребёнка
Около 17.03.1883 ст.
Сын: Антипов Алексей Тимофеевич
Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Астахова Феодосия Тимофеевна
Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна
Смерть
02.11.1918