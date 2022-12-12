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Антипов Тимофей Тимофеевич

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Место рождения

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 26.04.1848 ст.

Дата смерти

02.11.1918

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 26.04.1848 ст.

Отец: Антипов Тимофей Архипович

Мать: Антипова Екатерина Силловна (Силаевна)

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
В 1848 году деревня называлась Аннинки
Бракосочетание
1865 ст.

Жена: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Антипов Матвей Тимофеевич

Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Антипов Николай Тимофеевич

Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.05.1877 ст.

Сын: Антипов Сергей Тимофеевич

Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.02.1880

Дочь: Таисина Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Новая Деревня в 1880 году называлась Аннинки
Рождение ребёнка
Около 17.03.1883 ст.

Сын: Антипов Алексей Тимофеевич

Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Астахова Феодосия Тимофеевна

Мать ребёнка: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
02.11.1918
Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
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