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Антипов Николай Тимофеевич

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Место рождения

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1875 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1875 ст.

Отец: Антипов Тимофей Тимофеевич

Мать: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.06.1899 ст.

Сын: Антипов Илья Николаевич

Мать ребёнка: Антипова Ульяна Семёновна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-365 Солдат, находящийся на военной службе, Николай Тимофеевич Антипов и Ульяна Семёновна Восприемники: Аннинки - Иван Семёнович Сидоров и кр-а жена Дарья Николаевна Сидорова
Рождение ребёнка
12.09.1913 ст.

Сын: Антипов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Антипова Ульяна Семёновна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф33 О 4 Д 720 Аннинки Николай Тимофеевич Антипов и Ульяна Семёновна Восприемники: Воинка - Николай Семёнович Тамарьков и кр-ая дочь Надежда Ильинична Борисова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Ульяна Семёновна

Смерть
Неизвестно
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