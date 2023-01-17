Антипов Николай Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1875 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1875 ст.
Отец: Антипов Тимофей Тимофеевич
Мать: Антипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
16.06.1899 ст.
Мать ребёнка: Антипова Ульяна Семёновна
ГАКО 33-4-365 Солдат, находящийся на военной службе, Николай Тимофеевич Антипов и Ульяна Семёновна Восприемники: Аннинки - Иван Семёнович Сидоров и кр-а жена Дарья Николаевна Сидорова
Рождение ребёнка
12.09.1913 ст.
Сын: Антипов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Антипова Ульяна Семёновна
ГАКО Ф33 О 4 Д 720 Аннинки Николай Тимофеевич Антипов и Ульяна Семёновна Восприемники: Воинка - Николай Семёнович Тамарьков и кр-ая дочь Надежда Ильинична Борисова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно