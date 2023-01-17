Антипова (Тамарькова) Ульяна Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова (Тамарькова) Ульяна Семёновна

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Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
16.06.1899 ст.

Сын: Антипов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Антипов Николай Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-365 Солдат, находящийся на военной службе, Николай Тимофеевич Антипов и Ульяна Семёновна Восприемники: Аннинки - Иван Семёнович Сидоров и кр-а жена Дарья Николаевна Сидорова
Рождение ребёнка
12.09.1913 ст.

Сын: Антипов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Антипов Николай Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф33 О 4 Д 720 Аннинки Николай Тимофеевич Антипов и Ульяна Семёновна Восприемники: Воинка - Николай Семёнович Тамарьков и кр-ая дочь Надежда Ильинична Борисова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Николай Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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