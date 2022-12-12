Антипова Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Анна Ивановна

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Место рождения

Ивашево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

24.06.1847 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1847 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Ивашево, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
1865 ст.

Муж: Антипов Тимофей Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.

Сын: Антипов Матвей Тимофеевич

Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.

Сын: Антипов Николай Тимофеевич

Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
19.05.1877 ст.

Сын: Антипов Сергей Тимофеевич

Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
25.02.1880

Дочь: Таисина Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Новая Деревня в 1880 году называлась Аннинки
Рождение ребёнка
Около 17.03.1883 ст.

Сын: Антипов Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
01.06.1891

Дочь: Астахова Феодосия Тимофеевна

Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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