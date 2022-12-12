Антипова Анна Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.06.1847 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1847 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1865 ст.
Рождение ребёнка
Около 1868 ст.
Сын: Антипов Матвей Тимофеевич
Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
Около 1875 ст.
Сын: Антипов Николай Тимофеевич
Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
19.05.1877 ст.
Сын: Антипов Сергей Тимофеевич
Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
25.02.1880
Дочь: Таисина Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич
Новая Деревня в 1880 году называлась Аннинки
Рождение ребёнка
Около 17.03.1883 ст.
Сын: Антипов Алексей Тимофеевич
Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич
Рождение ребёнка
01.06.1891
Дочь: Астахова Феодосия Тимофеевна
Отец ребёнка: Антипов Тимофей Тимофеевич
Смерть
Неизвестно