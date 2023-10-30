Таисина (Антипова) Евдокия Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таисина (Антипова) Евдокия Тимофеевна

Место рождения

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

25.02.1880

Дата смерти

23.10.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1880

Отец: Антипов Тимофей Тимофеевич

Мать: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Новая Деревня в 1880 году называлась Аннинки
Бракосочетание
27.04.1897 ст.

Муж: Таисин Константин Фёдорович

33-4-360 Поручители по жениху: д. Воинки крестьяне Дмитрий Лаврентьевич Чумаков и Иван Яковлевич Купцов По невесте: с. Покровского крестьянин Дорофей Афанасьевич Бабонин и д. Аннинки крестьянин Серг... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Таисин Алексей Константинович

Отец ребёнка: Таисин Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
22.01.1903

Сын: Таисин Григорий Константинович

Отец ребёнка: Таисин Константин Фёдорович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
33-4-677 Восприемники: д. Аннинки, крестьянин Сергей Тимофеевич Антипов и Лосенской волости д. Гриднева - солдатская жена Мавра Стефановна Бочарова
Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Таисин Илья Константинович

Отец ребёнка: Таисин Константин Фёдорович

Рождение ребёнка
1917

Дочь: Купцова Анна Константиновна

Отец ребёнка: Таисин Константин Фёдорович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-720 Восприемники: Иван Тимофеевич Чумаков и крестьянская жена Матрёна Стефановна Макарова
Смерть
23.10.1965
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