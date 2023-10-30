Таисина (Антипова) Евдокия Тимофеевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1880
Дата смерти23.10.1965
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1880
Отец: Антипов Тимофей Тимофеевич
Мать: Антипова Анна Ивановна
Новая Деревня в 1880 году называлась Аннинки
Бракосочетание
27.04.1897 ст.
33-4-360 Поручители по жениху: д. Воинки крестьяне Дмитрий Лаврентьевич Чумаков и Иван Яковлевич Купцов По невесте: с. Покровского крестьянин Дорофей Афанасьевич Бабонин и д. Аннинки крестьянин Серг... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1900
Сын: Таисин Алексей Константинович
Отец ребёнка: Таисин Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
22.01.1903
Сын: Таисин Григорий Константинович
Отец ребёнка: Таисин Константин Фёдорович
33-4-677 Восприемники: д. Аннинки, крестьянин Сергей Тимофеевич Антипов и Лосенской волости д. Гриднева - солдатская жена Мавра Стефановна Бочарова
Рождение ребёнка
06.07.1913
Сын: Таисин Илья Константинович
Отец ребёнка: Таисин Константин Фёдорович
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Купцова Анна Константиновна
Отец ребёнка: Таисин Константин Фёдорович
ГАКО 33-4-720 Восприемники: Иван Тимофеевич Чумаков и крестьянская жена Матрёна Стефановна Макарова
Смерть
23.10.1965