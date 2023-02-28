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Таисин Григорий Константинович

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Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

22.01.1903

Дата смерти

07.06.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1903

Отец: Таисин Константин Фёдорович

Мать: Таисина Евдокия Тимофеевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
33-4-677 Восприемники: д. Аннинки, крестьянин Сергей Тимофеевич Антипов и Лосенской волости д. Гриднева - солдатская жена Мавра Стефановна Бочарова
Бракосочетание
11.08.1920

Жена: Таисина Мария Григорьевна

Р.1862-3-20
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Таисина Мария Григорьевна

Смерть
07.06.1951
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