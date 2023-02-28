Таисин Григорий Константинович
Место рождения
Дата рождения22.01.1903
Дата смерти07.06.1951
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1903
33-4-677 Восприемники: д. Аннинки, крестьянин Сергей Тимофеевич Антипов и Лосенской волости д. Гриднева - солдатская жена Мавра Стефановна Бочарова
Бракосочетание
11.08.1920
Р.1862-3-20
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Таисина Мария Григорьевна
Смерть
07.06.1951