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Таисин Константин Фёдорович

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Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

28.03.1873

Дата смерти

25.02.1931

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1873

Отец: Таисин Фёдор Вуколович

Мать: Таисина Стефанида Ефимовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
27.04.1897 ст.

Жена: Таисина Евдокия Тимофеевна

33-4-360 Поручители по жениху: д. Воинки крестьяне Дмитрий Лаврентьевич Чумаков и Иван Яковлевич Купцов По невесте: с. Покровского крестьянин Дорофей Афанасьевич Бабонин и д. Аннинки крестьянин Серг... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1900

Сын: Таисин Алексей Константинович

Мать ребёнка: Таисина Евдокия Тимофеевна

Рождение ребёнка
22.01.1903

Сын: Таисин Григорий Константинович

Мать ребёнка: Таисина Евдокия Тимофеевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
33-4-677 Восприемники: д. Аннинки, крестьянин Сергей Тимофеевич Антипов и Лосенской волости д. Гриднева - солдатская жена Мавра Стефановна Бочарова
Рождение ребёнка
06.07.1913

Сын: Таисин Илья Константинович

Мать ребёнка: Таисина Евдокия Тимофеевна

Смерть
25.02.1931
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