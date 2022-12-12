Таисин Константин Фёдорович
Место рождения
Дата рождения28.03.1873
Дата смерти25.02.1931
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1873
Отец: Таисин Фёдор Вуколович
Бракосочетание
27.04.1897 ст.
33-4-360 Поручители по жениху: д. Воинки крестьяне Дмитрий Лаврентьевич Чумаков и Иван Яковлевич Купцов По невесте: с. Покровского крестьянин Дорофей Афанасьевич Бабонин и д. Аннинки крестьянин Серг... Показать все
Рождение ребёнка
23.02.1900
Сын: Таисин Алексей Константинович
Мать ребёнка: Таисина Евдокия Тимофеевна
Рождение ребёнка
22.01.1903
Сын: Таисин Григорий Константинович
Мать ребёнка: Таисина Евдокия Тимофеевна
33-4-677 Восприемники: д. Аннинки, крестьянин Сергей Тимофеевич Антипов и Лосенской волости д. Гриднева - солдатская жена Мавра Стефановна Бочарова
Рождение ребёнка
06.07.1913
Сын: Таисин Илья Константинович
Мать ребёнка: Таисина Евдокия Тимофеевна
Смерть
25.02.1931