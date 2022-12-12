Таисина Стефанида Ефимовна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Ефим Иванович/Харлампиевич
Мать: Прасковья Лаврентьевна
Бракосочетание
27.09.1859 ст.
Поручители по жениху: д. Воинки крестьянин Яков Васильевич и Максим Никитич По невесте: с. Покровского Дорофей Афанасьевич и д. Кросны Михаил Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1865 ст.
Отец ребёнка: Таисин Фёдор Вуколович
Рождение ребёнка
21.01.1868 ст.
Отец ребёнка: Таисин Фёдор Вуколович
Рождение ребёнка
28.03.1873
Сын: Таисин Константин Фёдорович
Отец ребёнка: Таисин Фёдор Вуколович
Рождение ребёнка
30.04.1875 ст.
Дочь: Чумакова Мавра/Марфа Фёдоровна
Отец ребёнка: Таисин Фёдор Вуколович
Смерть
Неизвестно