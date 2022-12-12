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Таисина Стефанида Ефимовна

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Место рождения

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Ефим Иванович/Харлампиевич

Мать: Прасковья Лаврентьевна

Фитинино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
27.09.1859 ст.

Муж: Таисин Фёдор Вуколович

Поручители по жениху: д. Воинки крестьянин Яков Васильевич и Максим Никитич По невесте: с. Покровского Дорофей Афанасьевич и д. Кросны Михаил Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1865 ст.

Сын: Таисин Тихон Фёдорович

Отец ребёнка: Таисин Фёдор Вуколович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.01.1868 ст.

Сын: Таисин Павел Фёдорович

Отец ребёнка: Таисин Фёдор Вуколович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.03.1873

Сын: Таисин Константин Фёдорович

Отец ребёнка: Таисин Фёдор Вуколович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.04.1875 ст.

Дочь: Чумакова Мавра/Марфа Фёдоровна

Отец ребёнка: Таисин Фёдор Вуколович

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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