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Таисин Фёдор Вуколович

Место рождения

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

08.07.1840

Дата смерти

22.12.1898

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1840

Отец: Таисин Вукол Гурьевич

Мать: Таисина Матрёна Сергеевна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
27.09.1859 ст.

Жена: Таисина Стефанида Ефимовна

Поручители по жениху: д. Воинки крестьянин Яков Васильевич и Максим Никитич По невесте: с. Покровского Дорофей Афанасьевич и д. Кросны Михаил Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1865 ст.

Сын: Таисин Тихон Фёдорович

Мать ребёнка: Таисина Стефанида Ефимовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
21.01.1868 ст.

Сын: Таисин Павел Фёдорович

Мать ребёнка: Таисина Стефанида Ефимовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
28.03.1873

Сын: Таисин Константин Фёдорович

Мать ребёнка: Таисина Стефанида Ефимовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
30.04.1875 ст.

Дочь: Чумакова Мавра/Марфа Фёдоровна

Мать ребёнка: Таисина Стефанида Ефимовна

Воинка, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Смерть
22.12.1898
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