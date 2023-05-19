Таисин Фёдор Вуколович
Место рождения
Дата рождения08.07.1840
Дата смерти22.12.1898
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1840
Отец: Таисин Вукол Гурьевич
Бракосочетание
27.09.1859 ст.
Поручители по жениху: д. Воинки крестьянин Яков Васильевич и Максим Никитич По невесте: с. Покровского Дорофей Афанасьевич и д. Кросны Михаил Павлович
Рождение ребёнка
20.06.1865 ст.
Мать ребёнка: Таисина Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
21.01.1868 ст.
Мать ребёнка: Таисина Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
28.03.1873
Сын: Таисин Константин Фёдорович
Мать ребёнка: Таисина Стефанида Ефимовна
Рождение ребёнка
30.04.1875 ст.
Дочь: Чумакова Мавра/Марфа Фёдоровна
Мать ребёнка: Таисина Стефанида Ефимовна
Смерть
22.12.1898