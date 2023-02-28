Антипова Екатерина Силловна (Силаевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Екатерина Силловна (Силаевна)

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Место рождения

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Около 1817 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
17.05.1845 ст.

Дочь: Донцова-Бурмистрова Агрипина Тимофеевна

Отец ребёнка: Антипов Тимофей Архипович

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
Около 26.04.1848 ст.

Сын: Антипов Тимофей Тимофеевич

Отец ребёнка: Антипов Тимофей Архипович

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
В 1848 году деревня называлась Аннинки
Рождение ребёнка
27.10.1851 ст.

Сын: Антипов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Антипов Тимофей Архипович

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-51 Восприемники: Приходской священник Василий Гаврилович Дубов и д. Некрасова кр-ая женка Евдокия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Тимофей Архипович

Смерть
Неизвестно
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