Антипова Екатерина Силловна (Силаевна)
Место рождения
Дата рожденияОколо 1817 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1817 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.05.1845 ст.
Дочь: Донцова-Бурмистрова Агрипина Тимофеевна
Отец ребёнка: Антипов Тимофей Архипович
Рождение ребёнка
Около 26.04.1848 ст.
Сын: Антипов Тимофей Тимофеевич
Отец ребёнка: Антипов Тимофей Архипович
В 1848 году деревня называлась Аннинки
Рождение ребёнка
27.10.1851 ст.
Отец ребёнка: Антипов Тимофей Архипович
ГАКО 33-4-51 Восприемники: Приходской священник Василий Гаврилович Дубов и д. Некрасова кр-ая женка Евдокия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно