Антипов Тимофей Архипович
Место рождения
Дата рождения1812 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812 ст.
Отец: Архип Киреевич
Мать: Евдокия Ефимовна
Рождение ребёнка
17.05.1845 ст.
Дочь: Донцова-Бурмистрова Агрипина Тимофеевна
Мать ребёнка: Антипова Екатерина Силловна (Силаевна)
Рождение ребёнка
Около 26.04.1848 ст.
Сын: Антипов Тимофей Тимофеевич
Мать ребёнка: Антипова Екатерина Силловна (Силаевна)
В 1848 году деревня называлась Аннинки
Рождение ребёнка
27.10.1851 ст.
Мать ребёнка: Антипова Екатерина Силловна (Силаевна)
ГАКО 33-4-51 Восприемники: Приходской священник Василий Гаврилович Дубов и д. Некрасова кр-ая женка Евдокия Архиповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно