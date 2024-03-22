Антипов Алексей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 17.03.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
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Рождение
Около 17.03.1883 ст.
Отец: Антипов Тимофей Тимофеевич
Мать: Антипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
08.07.1921
Мать ребёнка: Антипова Анна Кирилловна
Желябужский, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф.Р-1862 О3 Д122
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Антипова Анна Кирилловна
Смерть
Неизвестно