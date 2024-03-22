Антипов Алексей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипов Алексей Тимофеевич

Антипов Алексей Тимофеевич

Место рождения

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 17.03.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 17.03.1883 ст.

Отец: Антипов Тимофей Тимофеевич

Мать: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
08.07.1921

Сын: Антипов Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Антипова Анна Кирилловна

Желябужский, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО Ф.Р-1862 О3 Д122
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Анна Кирилловна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close