Антипов Матвей Тимофеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.
Отец: Антипов Тимофей Тимофеевич
Мать: Антипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.12.1893 ст.
Дочь: Иванушкина Евгения Матвеевна
Мать ребёнка: Антипова Ксения Дмитриевна
ГАКО РОЖДЕНИЕ 33-4-350 Восприемники: Воинка - Тимофей Дмитриевич Чернов и Аннинки/Новая - кр-ая жена Варвара Дмитриевна Хохлова
Рождение ребёнка
02.02.1905 ст.
Дочь: Исаева Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Антипова Ксения Дмитриевна
ГАКО 33-4-678 1905 Восприемники: той же деревни Алексей Ефремович Хохлов и кр-ая девица Феодосия Тимофеевна Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно