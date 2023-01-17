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Антипов Матвей Тимофеевич

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Место рождения

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

Около 1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868 ст.

Отец: Антипов Тимофей Тимофеевич

Мать: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
13.12.1893 ст.

Дочь: Иванушкина Евгения Матвеевна

Мать ребёнка: Антипова Ксения Дмитриевна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО РОЖДЕНИЕ 33-4-350 Восприемники: Воинка - Тимофей Дмитриевич Чернов и Аннинки/Новая - кр-ая жена Варвара Дмитриевна Хохлова
Рождение ребёнка
02.02.1905 ст.

Дочь: Исаева Анна Матвеевна

Мать ребёнка: Антипова Ксения Дмитриевна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-678 1905 Восприемники: той же деревни Алексей Ефремович Хохлов и кр-ая девица Феодосия Тимофеевна Антипова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Ксения Дмитриевна

Смерть
Неизвестно
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