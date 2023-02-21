Антипова Ксения Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипова Ксения Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1893 ст.

Дочь: Иванушкина Евгения Матвеевна

Отец ребёнка: Антипов Матвей Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО РОЖДЕНИЕ 33-4-350 Восприемники: Воинка - Тимофей Дмитриевич Чернов и Аннинки/Новая - кр-ая жена Варвара Дмитриевна Хохлова
Рождение ребёнка
02.02.1905 ст.

Дочь: Исаева Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Антипов Матвей Тимофеевич

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-678 1905 Восприемники: той же деревни Алексей Ефремович Хохлов и кр-ая девица Феодосия Тимофеевна Антипова
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Антипов Матвей Тимофеевич

Смерть
Неизвестно
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