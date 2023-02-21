Антипова Ксения Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1893 ст.
Дочь: Иванушкина Евгения Матвеевна
Отец ребёнка: Антипов Матвей Тимофеевич
ГАКО РОЖДЕНИЕ 33-4-350 Восприемники: Воинка - Тимофей Дмитриевич Чернов и Аннинки/Новая - кр-ая жена Варвара Дмитриевна Хохлова
Рождение ребёнка
02.02.1905 ст.
Дочь: Исаева Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Антипов Матвей Тимофеевич
ГАКО 33-4-678 1905 Восприемники: той же деревни Алексей Ефремович Хохлов и кр-ая девица Феодосия Тимофеевна Антипова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно