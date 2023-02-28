Иванушкина (Антипова) Евгения Матвеевна
Место рождения
Дата рождения13.12.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1893 ст.
ГАКО РОЖДЕНИЕ 33-4-350 Восприемники: Воинка - Тимофей Дмитриевич Чернов и Аннинки/Новая - кр-ая жена Варвара Дмитриевна Хохлова
Бракосочетание
26.09.1911 ст.
ГАКО БРАК 33-4-695 26 сентября 1911 Афанасий Прокопьевич Иванушкин (д. Чувашева) - 20 лет Евгения Матвеевна Антипова - 18 лет Поручители: по жениху - Чувашево - Константин Васильевич Иванушкин ... Показать все
Смерть
Неизвестно