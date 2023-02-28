Иванушкина (Антипова) Евгения Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванушкина (Антипова) Евгения Матвеевна

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Место рождения

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

13.12.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Муж

Около 1891 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1893 ст.

Отец: Антипов Матвей Тимофеевич

Мать: Антипова Ксения Дмитриевна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО РОЖДЕНИЕ 33-4-350 Восприемники: Воинка - Тимофей Дмитриевич Чернов и Аннинки/Новая - кр-ая жена Варвара Дмитриевна Хохлова
Бракосочетание
26.09.1911 ст.

Муж: Иванушкин Афанасий Прокопьевич

ГАКО БРАК 33-4-695 26 сентября 1911 Афанасий Прокопьевич Иванушкин (д. Чувашева) - 20 лет Евгения Матвеевна Антипова - 18 лет Поручители: по жениху - Чувашево - Константин Васильевич Иванушкин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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