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Иванушкин Афанасий Прокопьевич

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Место рождения

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

Около 1891 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1893 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1891 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Чувашева, Калужский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
26.09.1911 ст.

Жена: Иванушкина Евгения Матвеевна

ГАКО БРАК 33-4-695 26 сентября 1911 Афанасий Прокопьевич Иванушкин (д. Чувашева) - 20 лет Евгения Матвеевна Антипова - 18 лет Поручители: по жениху - Чувашево - Константин Васильевич Иванушкин ... Показать все
Смерть
Неизвестно
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