Иванушкин Афанасий Прокопьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
Около 1891 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.09.1911 ст.
ГАКО БРАК 33-4-695 26 сентября 1911 Афанасий Прокопьевич Иванушкин (д. Чувашева) - 20 лет Евгения Матвеевна Антипова - 18 лет Поручители: по жениху - Чувашево - Константин Васильевич Иванушкин ... Показать все
Смерть
Неизвестно