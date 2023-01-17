Антипов Сергей Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения19.05.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1877 ст.
Отец: Антипов Тимофей Тимофеевич
Мать: Антипова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.
Дочь: Киреева Дарья Сергеевна
Мать ребёнка: Антипова Мария Алексеевна
ГАКО 33-4-674 Восприемники: Никита Павлович Кузнецов (Аннинки) и Боброво - кр-ая жена Александра Иродионовна Евсеева (?)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно