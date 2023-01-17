Антипов Сергей Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнтипов Сергей Тимофеевич

Антипов Сергей Тимофеевич

avatar

Место рождения

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

19.05.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1877 ст.

Отец: Антипов Тимофей Тимофеевич

Мать: Антипова Анна Ивановна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
15.03.1903 ст.

Дочь: Киреева Дарья Сергеевна

Мать ребёнка: Антипова Мария Алексеевна

Новая Деревня, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
ГАКО 33-4-674 Восприемники: Никита Павлович Кузнецов (Аннинки) и Боброво - кр-ая жена Александра Иродионовна Евсеева (?)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Антипова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close